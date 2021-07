‘Matilda’: veja como está a protagonista do clássico da ‘Sessão da Tarde’

A garotinha-prodígio, de lacinho e com superpoderes, tinha apenas 9 anos quando o longa foi lançado. Ela encantou o público, mas durante as filmagens, sofreu com a perda da mãe para o câncer de mama. Corajosamente, a pequena seguiu em frente até finalizar o trabalho.

Mara Wilson começou a atuar com 5 anos e aos 13 decidiu sair de cena. Ao longo da adolescência e juventude, enfrentou depressão e crises de ansiedade. De acordo com o Gshow, a jovem também foi diagnosticada com Transtorno Obsessivo Compulsivo.

Já adulta, ela se dedicou à carreira de escritora e lançou sua biografia “Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame” (“Onde Estou Agora: Histórias Reais de Juventude e Fama Acidental”, em tradução livre).