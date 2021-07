Mayra Cardi investe mais de R$1 milhão para produzir próprio reality; veja detalhes

Entre os grandes sonhos de Mayra Cardi está a realização do seu próprio reality show. E, pelo visto, isso está prestes a acontecer. Em entrevista ao podcast Pod Delas, comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzuete, a influenciadora digital falou que será um programa de imersão com mulheres em sua própria casa.

“Eu não sou uma pessoa de criar sonhos, mas tem uma coisa que está para acontecer: o meu reality. Quando entrei para a empresa do Kaká Diniz e me perguntaram qual era o meu sonho, eu falei: ‘Meu sonho é criar uma imersão de transformação dentro de casa de sete dias, porque eu sei que eu faço online. Se eu tivesse possibilidade de ter uma mulher morando comigo durante sete dias, eu iria fazer algo positivo na vida dela”, explicou ela em entrevista.

Além disso, a musa explicou que as participantes serão anônimas, mas que há celebridades envolvidas no projeto. “Não é um reality de fofoca, é um reality de transformação de vida. Existem pessoas famosas que estarão presentes na transformação de vida dessa pessoa. São os famosos em prol da vida do outro”, revelou.

Inclusive, em apenas um dia foram mais de 15 mil inscritos. Mayra finalizou dizendo que não haverá patrocínio e que ela investirá cerca de R$1 milhão para fazer o projeto acontecer. “Estou abrindo a minha casa, meus filhos estão envolvidos. Tem câmera até no meu banheiro. Estou ansiosa para ver”.



Veja: