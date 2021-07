MC Loma revela primeira experiência com sexo anal: ‘a macaxeira entrou de vez’

Neste domingo (4), a cantora MC Loma se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter após ela compartilhar sua primeira experiência com o sexo anal. Segundo a artista, a dor foi tão grande que ela desmaiou no ato.

“A macaxeira entrou de vez na plantação”, brincou a cantora. Ela disse que sentiu uma dor tão forte no cóccix, além de pontadas no pulmão, que acabou desmaiando. Sempre muito divertida, Loma ainda disse que o parceiro ficou assustado com o ocorrido e brochou. “Eu olho para o lado e tá o balão do menino murchando”, riu.

Veja o vídeo do relato e os memes compartilhados no Twitter: