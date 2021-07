MEC lança curso de formação continuada focado na Alfabetização

O Ministério da Educação (MEC) lançou o curso de Formação Continuada em Práticas de Alfabetização. De acordo com a Secretaria de Alfabetização (Sealf), o curso é on-line e é composto por sete módulos que focam na formação de docentes para a atuação na alfabetização.

O curso se destina principalmente a professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e a assistentes de alfabetização. Além disso, é proveitoso também para gestores e está aberto para toda a sociedade civil que tem interesse pelo tema.

O curso, que está disponível na plataforma Avamec, conta com estratégias de ensino e atividades destinadas ao 1º e ao 2º ano do ensino fundamental. Conforme apresentação da Sealf, o material foi baseado em evidências científicas e de caráter prático. Desse modo, traz práticas pensadas para a sala de aula.

Há ainda conteúdos mais elementares, para alunos que ainda estão no último ano da pré-escola. Além disso, os conteúdos podem servir de reforço para alunos de idades mais avançadas, como os alunos do 3º ano do fundamental.

Os módulos contemplam tópicos como fluência, vocabulário, compreensão, e produção de escrita, por exemplo. A carga horária do curso é de 30 horas. Há certificação do MEC para aqueles que concluírem o curso de Formação Continuada em Práticas de Alfabetização. O certificado irá conter a média final, a data de início e de conclusão das aulas.

Ainda de acordo com a Sealf, as inscrições são gratuitas e abertas a todos. Portanto, a inscrição não depende da adesão do ente federativo, ao programa Tempo de Aprender. Clique aqui e saiba mais sobre o curso.

