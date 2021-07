Medalha no skate, surfistas nas quartas: confira o resumo da madrugada desta segunda

A madrugada foi agitada para os brasileiros. Além da emoção da medalha de prata de Rayssa Leal no skate, outros atletas do Brasil conseguiram resultados positivos e seguem brigando pelo pódio em Tóquio. Confira o resumo do que rolou na madrugada desta segunda-feira (26):

Boas notícias para o surfe brasileiro. Silvana Lima bateu a portuguesa Teresa Bonvalot nas oitavas de final e se classificou para as quartas. Por outro lado, Tatiana Weston-Webb foi eliminada.

No masculino, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira mantiveram o favoritismo. Os dois avançaram e seguem na briga pelo ouro olímpico.

Fernando Scheffer ficou em terceiro lugar na semifinal e disputará uma posição no pódio dos 200m livre. No revezamento 4×100 o Brasil, no entanto, decepcionou.

O Brasil perdeu para a França por 34 a 29 no Handebal masculino e segue sem vencer em Tóquio

A expectativa era que as três brasileiras, Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Letícia Bufoni fossem à final do skate street feminino. No entanto, apenas Rayssa se classificou e levou a prata.

Ana Patricia e Rebecca derrotaram a dupla do Quênia, Makokha e Khadambi por 2 sets a 0.

Henrique Avancini chegou a liderar no começo da prova, mas perdeu fôlego depois ficando em 13º lugar. É o melhor resultado do Brasil na história da modalidade em Olimpíadas.

Eduardo Barbosa foi eliminado por judoca francês nos 73kg