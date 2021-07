Médico morre durante sessão de fotos do casamento

Um médico, de apenas de 31 anos, morreu na última quinta-feira (29) depois de receber uma descarga elétrica em uma sessão de fotos do próprio casamento. Denis Ricardo Faria Gurgel estava com a noiva e o fotógrafo em Cariri do Tocantins (TO). O acidente aconteceu às margens de uma represa. De acordo com informações do G1 Tocantins, a cerimônia de casamento estava prevista pra esta sexta-feira (30).