Medidas restritivas são prorrogadas em Salvador até quinta-feira (8)

A Prefeitura de Salvador anunciou a prorrogação da medidas restritivas até esta quinta-feira (8). Dessa forma, o toque de recolher segue sendo das 22h às 5h da manhã e estabelecimentos comerciais devem continuar seguindo as orientações de funcionamento já estabelecidas. A atitude visa combater a pandemia da covid-19.

As atividades que já estão em funcionamento na cidade devem manter as restrições de horários e quantidade de pessoas, além de continuar aplicando as medidas de segurança, como uso de máscara, medição de temperatura e distanciamento social. Por enquanto, não há nenhuma novidade relacionada à abertura comercial da capital baiana.