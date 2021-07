Mega Hair: confira 4 dicas de como manter as extensões em casa

Pensando nisso, a megahista Marta Guimarães, queridinha das celebridades, separou dicas para você cuidar dos cabelos em casa, sem dificuldade, fazendo com que as extensões durem mais e sempre estejam deslumbrantes.

Uma das coisas que podem afetar a durabilidade do mega hair é o calor propagado pelas chapinhas e babyliss, já que as altas temperaturas podem derreter a cola das madeixas aplicadas. “O aconselhado é deixar o cabelo secar naturalmente, mas se for inevitável, use o jato frio do secador para secar e usar a chapinha a uma distância do cabelo e da extensão”, explica.