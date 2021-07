Megamutirão: Salvador aplica 2ª dose da vacina de Oxford nesta segunda-feira (19)

Nesta segunda-feira (19), a Prefeitura de Salvador irá promover um megamutirão de vacinação para aplicar a segunda dose da vacina de Oxford em mais de 41 mil pessoas. Chamada de Operação Estoque Zero, a estratégia será realizada das 8h às 21h e visa completar o esquema vacinal daqueles com data de reforço marcada para até 26 de julho no cartão de vacinação.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, a ação tem como objetivo garantir que os cidadãos possam tomar a segunda dose. “Estamos avançando bastante na imunização e precisamos que todos continuem colaborando para que, juntos, possamos vencer esta pandemia o mais breve possível. O intuito da Prefeitura sempre foi de preservar vidas”, declarou.

Além da estrutura convencional com postos fixos e drive-thrus, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) implantará os dois ônibus do MedMóvel em localidades do município com grande concentração de pessoas previstas para receber a 2ª dose da Oxford. Os agentes comunitários e de combate às endemias também farão a busca ativa dos indivíduos com a realização de visitas domiciliares, a fim de sensibilizar os cidadãos a comparecerem aos pontos de vacinação para a aplicação da dose complementar.

“Nosso objetivo é manter o maior número de pessoas protegidas após completarem o esquema vacinal com as duas doses da Oxford/Astrazeneca. Para garantir a imunização, vamos montar a maior operação deflagrada até o momento em Salvador, com cerca de 2 mil servidores envolvidos diretamente com a estratégia”, explicou o titular da SMS, Leo Prates.

A estratégia completa com a localização dos pontos de vacinação será divulgada posteriormente.