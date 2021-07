Meia argentino chega ao Fortaleza nesta semana para assinar até 2024

Fortaleza, CE, 26 (AFI) – Recentemente, o Fortaleza acertou a contratação do meia-atacante argentino Valentín Depietri, de 20 anos. O jogador já tem sua viagem marcada para sair de Buenos Aires nesta terça-feira. Assim, passará por exames médicos e assinar contrato até junho de 2024.

CARREIRA

Revelado pelo Santamarina-ARG, clube localizado na província de Buenos Aires e que atualmente disputa a segunda divisão da Argentina, o meia-atacante chega ao Tricolor após encerrar vínculo com sua ex-equipe, ou seja, a custo zero.

Ao todo, como profissional, ele fez apenas 30 jogos e marcou cinco gols. O diretor de futebol Alex Santiago explicou a chegada do novo reforço.

SITUAÇÃO NO BRASILEIRÃO

Depois de vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, o Fortaleza chegou a 27 pontos, dentro do G4, em terceiro lugar. No próximo domingo, às 20h30, volta a campo diante do Ceará, na Arena Castelão, pela 14ª rodada.