Meia do Ceará recebe pisão no lábio em jogo do Brasileirão e leva 17 pontos

Fortaleza, CE, 05 (AFI) – Durante a partida entre Ceará e Juventude que estava sendo disputada desde os primeiros minutos, o meio campista, Jorginho levou pisão no lábio e precisou ser conduzido até a ambulância para levar 17 pontos.

O acidente ocorreu aos 11 minutos da segunda etapa, Jorginho desabou no gramado após choque com Castilho. Na queda, o meia do Juventude acertou o rosto do camisa 16 do Ceará,

O jogador do vozão precisou ser substituído dando lugar ao outro meio campo, Vina.

Jorginho se pronunciou pelas redes sociais para comunicar seu estado:

PRÓXIMO JOGO

O próximo jogo do Ceará será contra será contra o Fluminense no Maracanã na quarta feira (7) as 21:30h