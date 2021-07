Meia se despede do Bahia rumo ao futebol europeu

Salvador, BA, 15 (AFI) – Pode ser confirmada pelo Bahia, a qualquer momento a negociação do Thaciano com clube turco. O jogador estava emprestado pelo Grêmio que já aceitou a oferta.

O presidente do Tricolor de Aço afirmou que pode igualar oferta pelo meia, mas o salário proposto pelo clube turco é inalcançável no momento para o Bahia.

O jogador inclusive já se despediu dos companheiros de time. Rodriguinho analisou o impacto causado pela saída do meia e do Juninho, que no caso do zagueiro, o time foi rápido e anunciou o Ligger que estava no Red Bull Bragantino.

“Thaciano já se despediu do grupo. São saídas importantes. O Juninho saindo temos o Ligger. O Thaciano é uma coisa a se pensar quem pode substituí-lo. Temos peças de qualidade para entrar. É importante pensar a longo prazo em um campeonato tão grande como essas peças para reposição”

CAMPANHA NO BRASILEIRO

O Bahia atualmente ocupa a sexta posição com 17 pontos oito do líder Palmeiras. Com está posição o clube está se classificando para a pré-Libertadores.

Após derrota para o São Paulo por 1 a 0 jogando no Morumbi, o Tricolor baiano recebe o Flamengo neste domingo, no estádio Pituaçu.

SÉRIE A: Gol de São Paulo 1 x 0 Bahia