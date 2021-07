Melhor banco digital para conta MEI? Conheça 3 opções de destaque

Conseguir formalizar as atividades como microempresário é algo gratuito, tal com uma abertura de CNPJ como MEI (Microempreendedor Individual). Dessa forma, também se pode ter acesso às instituições financeiras em face da Pessoa Jurídica. Nesta segunda (19), daremos três opções para o empreendedor fazer uma boa escolha do melhor banco digital para conta MEI.

As 3 opções para escolher o melhor banco digital para conta MEI

Existem muitas opções instituições bancárias que oferecem oportunidades do MEI abrir conta PJ. Mas, algumas delas, entretanto, cobram taxas para manutenção mensal, além de taxas para se liberar certos serviços. Tanto por isso, mostraremos apenas a lista contendo “o melhor banco digital para conta MEI”.

Os nomes que citaremos são das melhores organizações que estão disponíveis no mercado, em se tratando de bancos digitais que possuem contas gratuitas. Sem a cobranças da taxa para abertura, assim como a da manutenção da conta, além de também ofertarem cartão ao microempreendedor individual.

Conta PJ do Nubank

O Nubank foi eleito através da Revista Forbes como o banco do brasileiro de melhor qualidade atualmente. Para o caso dos MEI, ao abrir a conta PJ é preciso antes possuir uma conta como pessoa conta como pessoa física.

A vantagem ofertada pelo Nubank é a de ter ambas as contas em um mesmo app, mudando da conta de PF para a PJ com facilidade.

Você Pode Gostar Também:

Conta digital MEI do Inter

O Inter concede também essa mesma opção de abrir a conta MEI para as pessoas que já são clientes como PF. Porém, o banco dispõe a opção do microempreendedor possuir um cartão de crédito, juntamente com as transações feitas com Pix de forma gratuita e sem limite.

eC6 Bank MEI

Uma opção que merece destaque neste mercado das contas digitais oferecidas para MEIs, o C6 Bank tem algumas vantagens em relação a seus concorrentes de mercado.

Um diferencial que vale destacar é a oferta do cartão de crédito livre de anuidade, sem contar também com a maquininha de cartão livre de aluguel e também cem TEDs gratuitos ao mês.

Para você, microempreendedor, é necessário avaliar o melhor banco digital para conta MEI do mercado e optar pelo que se encaixa em suas necessidades. Pesquise bastante antes de contratar um dos cartões e outros serviços bancários.