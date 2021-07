Melhor mandante da Série C, Criciúma quer encerrar tabu contra Figueirense para seguir no G4

Florianópolis, SC, 20 (AFI) – O Criciúma é o único clube que ainda mantém aproveitamento de 100% como mandante na Série C do Campeonato Brasileiro. Apostando no fator casa, o time do técnico Paulo Baier pretende encerrar jejum de 15 jogos contra o Figueirense, adversário desta sexta-feira, às 16 horas, no Heriberto Hülse, pela nona rodada, para se manter no G4 – zona de acesso – do Grupo B.

Em quatro jogos em casa pela Série C, o Criciúma venceu Ituano (1 a 0), Ypiranga (2 a 1), Novorizontino (1 a 0) e Paraná (2 a 0). Além das quatro vitórias e do 100%, o clube do interior fez seis gols e tomou um. A campanha anima o Criciúma a tentar derrubar o jejum contra o rival da capital.

JEJUM!

Nos últimos 15 jogos contra o Figueirense, de 2016 para cá, o Criciúma empatou nove e perdeu seis. A última vitória foi em 13 de fevereiro pelo Catarinense – 2 a 0 no Orlando Scarpelli.

R10 E MAIS CRAQUES DO BARÇA!

“Estamos no caminho certo e não são essas duas derrotas (contra Botafogo e Mirassol) que vão abalar qualquer situação nossa. Estamos muito bem no campeonato e além da expectativa. Estamos para encerrar o primeiro turno dentro do G4. Se vencermos o Figueirense volta tudo ao normal”, avaliou Paulo Baier.

Após perder a invencibilidade na Série C, o Criciúma caiu da liderança para o quarto lugar com 14 pontos, quatro a mais do que o Figueirense.