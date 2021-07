Menina que teve 40% do corpo queimado após explosão de celular morre no HGE

A menina de 10 anos que sofreu graves queimaduras após a explosão de um aparelho celular, conectado na tomada, não resistiu aos graves ferimentos e morreu neste domingo (25), no Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava internada desde o dia do acidente, no dia 15 de julho. A confirmação do óbito foi feita pela…

De acordo com as informações, Geovana Pereira estava dormindo no cômodo que foi tomado por chamas após a explosão do aparelho, no município de Pão do Açúcar, em Alagoas. A criança ainda teria ajudado o irmão, de apenas dois anos, e retirado ele do quarto. Ele teve lesões leves enquanto Geovana sofreu queimaduras de 2º e 3º graus em 40% do corpo.

Explosão

A explosão do aparelho de telefone celular deixou dois irmãos feridos em uma residência localizada na cidade de Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas. O fato aconteceu no último dia 15 de Julho. Na ocasião, informações repassadas por familiares deram conta de que a explosão do aparelho, que estava conectado na tomada, teria provocado um incêndio no cômodo onde estava a criança de 10 anos e uma criança de apenas dois anos.