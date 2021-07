Menino americano nasce com ‘seios’ que dão até leite

Uma mãe nos Estados Unidos ficou chocada ao ver seu filho começou a vazaer leite dos mamilos com apenas 1 semana de vida. Ao buscar explicação, Vanessa Moran descobriu que os seus hormônios foram foram transferidos para o filho Kylan Sherrill durante a gravidez, o que fez com que o seu bebê desenvolvesse tecido mamário aumentado.

Vanessa contou que Kylan foi diagnosticado com uma doença rara chamada galactorreia neonatal, que afeta apenas 2% dos bebês em todo o mundo, tanto homens quanto mulheres. Os altos níveis de estrogênio da mãe durante a gravidez ao serem transmitidos para a corrente sanguínea do bebê estimulam o crescimento do tecido mamário e a produção de leite.