Mercado Bitcoin reúne novas vagas para diversas áreas

O Mercado Bitcoin reúne novas vagas de emprego para diversas áreas. A plataforma, considerada a maior da América Latina em Criptomoedas e Ativos Digitais, tem mais de 100 oportunidades disponíveis para os setores financeiro, gente e gestão, jurídico, operações e BI e Tecnologia da Informação.

Com uma filosofia de Work Anywhere, grande parte dos colaboradores estão em trabalho remoto, no regime de home office. A sede da empresa fica em Barueri, na região Metropolitana de São Paulo. Além dessa facilidade, a empresa utiliza critérios para incluir a diversidade na contratação e têm ações voltadas à mulheres e profissionais com mais de 50 anos.

As contratações vão de encontro com o crescimento da empresa. Atualmente, há chances para as áreas de Financeiro, Gente e Gestão, Jurídico e Novos Negócios. As vagas são para analista fiscal, analista de crédito, analista de planejamento financeiro, especialista contábil, especialista em riscos de mercado, estágio em finanças, analista de remuneração, advogado, analista de compliance, analista de operações, analista de QA (automação), desenvolvedor android, desenvolvedor backend, desenvolvedor front-end, UX designer, entre outras.

Como participar do processo seletivo do Mercado Bitcoin

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis deverão acessar a página de vagas da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/mercadobitcoin, e cadastrar currículo para, então, participar do processo seletivo.

Não há uma data limite para o término das inscrições, o que significa que as vagas ficarão disponíveis até o preenchimento dos cargos.

