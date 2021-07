Mercado Livre abre vagas para programa de carreiras exclusiva para negros

O Mercado Livre, empresa de varejo digital e serviços financeiros da América Latina, abriu inscrições para o programa de carreira First Mile. As oportunidades são para o Mercado Envios, braço logístico da empresa, nos centros de distribuição de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. De acordo com informações da Revista Exame, serão contratados 80 profissionais. Todas as vagas serão focadas na contratação de negros, mas metade delas será para mulheres.