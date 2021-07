Merendeiras da Semed Penedo participam de oficina sobre técnicas culinárias

DECOM PMP

Com o objetivo de sempre aperfeiçoar o conhecimento técnico de seus funcionários, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo realizou na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) José da Costa Mangabeira uma oficina presencial sobre técnicas culinárias com as merendeiras do município.

O encontro foi promovido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Penedo e as instituições Senac e Sebrae Alagoas.

Para ensiná-las novas técnicas culinária, a SEMED trouxe para Penedo a chef de cozinha renomada Tina Purssel.

Aprendizado

De acordo com a nutricionista Carla Sampaio, essa é uma capacitação da SEMED sobre manipulação de alimentos e aprendizado sobre novas preparações culinárias visando diversificar o cardápio da merenda escolar.

A chef Tinna Purssel elogiou a estrutura da nova escola José da Costa Mangabeira e também a dedicação das merendeiras ao aprendizado.

“Muito bom estar aqui, ensinando técnicas de gastronomia para as servidoras do município, que são responsáveis por alimentar estudantes das escolas municipais”, destacou Tinna Purssel.

A merendeira Rosinide Lessa Santos, uma das participantes da oficina de aperfeiçoamento e funcionaria da EMEB Santa Luzia, acha de fundamental importância a aquisição de novos conhecimentos por parte das servidoras que atuam no preparo de alimentos.

“Mais uma capacitação para as merendeiras, gostaria de agradecer a SEMED pela oportunidade. Foi muito legal, pois conseguimos aprender novas técnicas culinárias, estou gostando muito de participar”, salientou.

Concurso de merendeiras

As merendeiras que trabalham em escolas da rede pública municipal de Penedo participarão, mais uma vez, do concurso organizado pelo Sebrae Alagoas, que está em sua terceira edição, sendo essa capacitação presencial uma das etapas para a realização do evento.

O Concurso de Merendeiras do Sebrae tem o objetivo de valorizar o preparo de refeições saudáveis com itens adquiridos para compor a merenda escolar.

Em 2020, a merendeira da Escola Municipal Hanna Bertholet, Ana Cristina da Silva, criou uma receita que ficou entre as três melhores de Alagoas.

Texto e Fotos: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Imagens e edição de vídeo: Ricardo Alves