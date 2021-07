Mês dos Pais: Shopping Barra prepara programação especial com diversão e arte

No dia 8 de agosto será comemorado o Dia dos Pais e para celebrar a data o Shopping Barra preparou uma promoção especial ao longo da primeira semana de agosto. O “Barra I Love Live Shop” vai integrar o online e o presencial e oferecer aos clientes benefícios exclusivos, além de conteúdo diferenciado e entretenimento.

O fotógrafo e artista plástico Bruno Ribeiro é um dos expositores no Barra / Foto: Divulgação

No shopping, diversas intervenções artísticas prometem proporcionar experiências únicas. Desde exposições fotográficas, de pinturas e esculturas de artistas conceituados, a programação contará ainda com performances, apresentações musicais e intervenções artísticas ao vivo, como o painel de 42 m2 que será pintado durante o funcionamento do shopping, marcando a implantação do novo bicicletário.

Em mais uma edição do Barra I Love Live Shop, serão cinco dias repletos de benefícios, facilidades de parcelamento, combos de produtos e serviços com valores diferenciados e brindes, aliados à muito conteúdo e diversão.

Nesta edição, haverá uma live de abertura da programação, com a participação de quatro marcas e apresentação de uma influenciadora, levando conteúdo e dicas de presentes para os pais. A live será transmitida dentro do iBahia nesta segunda-feira (2). Cada live acontecerá no espaço físico da loja.

Para os clientes matarem a saudade de apreciar atividades culturais de forma presencial, o Shopping Barra preparou uma programação diversificada e alinhada às tendências contemporâneas na área da arte. “Neste período, vamos também inaugurar um mural artístico no nosso bicicletário, localizado no estacionamento E5. Destacamos que esta será uma das ações realizadas durante o funcionamento do shopping, levando a arte ao vivo aos nossos clientes”, revela o superintendente André Podhorodeski. O painel será produzido pelo artista plástico João Temporal. Já os fotógrafos Roberto Abreu, Chico Baldini e Claudio Colavolpe espalham pelo mall a beleza nos moldes da “oitava arte”. E a exposição de pinturas fica a cargo do artista Celino, com temáticas diversas, entre elas a imagem da Santa Dulce dos Pobres.