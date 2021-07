Mesmo com salários atrasados, Sport espera reforçar o elenco

Recife, PE, 23 (AFI) – É de conhecimento público que o Sport vive um momento financeiro delicado, inclusive com salários atrasados. Mesmo assim, a diretoria está no mercado em busca de reforços.

As prioridades da diretoria seriam as duas laterais, um volante e um atacante de velocidade. Um dos nomes especulados é o de Hernanes.

Livre no mercado depois de ter rescindido com o São Paulo no início da semana, o meio chegou a negociar com o Cuiabá, mas sua contratação foi vetada pelo técnico Jorginho.

O caixa rubronegro ganhou um fôlego com as saídas de dez jogadores nas últimas semanas: Adryelson, Márcio Araújo, Rentería, Toró, Marquinhos, Hernane Brocador, Ricardinho, Luan Polli, Maxwell e Junior Tavares.

Enquanto os reforços não chegam, o técnico Umberto Louzer trabalha com o que tem e se prepara para o jogo de domingo, contra o Ceará, na Ilha do Retiro, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Com dez pontos nas 12 primeiras rodadas, o Sport abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação.