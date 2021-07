Messias da Filó se afasta da Câmara para reassumir Secretaria de Agricultura de Penedo

Quem volta a assumir o comando da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), da Prefeitura de Penedo, é o vereador Manoel Messias Lima, o Messias da Filó como é conhecido em todo município.

Messias assumiu a SEMADA no terceiro mandato do prefeito Marcius Beltrão, tendo criado na oportunidade a Feira da Agricultura Familiar, algo que deu certo e transformou a realidade de muitos agricultores que passaram a ter viabilidade para aumentar e escoar sua produção.

A nomeação de Messias da Filó foi publicada no diário oficial do município nesta segunda-feira (05). Com o afastamento de Messias da Câmara Municipal, quem assume é o suplente de vereador, Rogério dos Peixotos, quinto mais votado do PDT.