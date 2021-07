‘Mestre do Sabor’: Rodrigo Guimarães se destaca por framboesa e vence reality

Após quase três meses e sentenas de pratos, a terceira temporada de ‘Mestre do Sabor’, reality culinário da TV Globo, chegou ao fim. O carioca Rodrigo Guimarães foi o grande vencedor e levou o prêmio de R$ 250 mil.

O chef baiano Cadu Moura era um dos semi-finalistas que disputaram o prêmio. Ele acabou eliminado na semi-final, em uma prova que contou com a presença dos ex-participantes que os ajudaram a preparar um menu completo.

O vencedor apresentou um bife de fígado acebolado com mil folhas de couve e jiló, prato que surpreendeu os mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva por conta do uso de framboesa na receita. “Fez uma diferença. Elevou o sabor”, opinou o apresentador Claude Troisgros.

Já O vice-campeão Pedro Barbosa preparou um bife de fígado acebolado com patê e geleia de jabuticaba. A receita contava com um toque de conhaque no patê e o uso de cebolas roxas.