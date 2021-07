Meu INSS: Veja como consultar se o seu benefício foi aceito

Os cidadãos que contribuíram para a Previdência Social e realizaram o pedido de algum benefício são notificados através de cartas sobre a aprovação ou não da solicitação.

O Meu INSS é a plataforma oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por meio dela, os beneficiários do Instituto podem acessar diversos serviços, além de solicitar benefícios de forma remota.

Os cidadãos que contribuíram para a Previdência Social e realizaram o pedido de algum benefício são notificados através de cartas sobre a aprovação ou não da solicitação. No entanto, com a plataforma o requerente pode acompanhar o andamento do pedido por meio do CPF.

O segurado pode consultar o seu benefício por três meios diferentes, comparecendo a uma agência do órgão, pelo site ou aplicativo “Meu INSS” ou pela Central de Atendimento ligando para o número 135.

Como consultar o benefício pelo “Meu INSS”?

Acesse o site ou o aplicativo do Meu INSS; Clique em “Crie sua conta Gov.br”; Selecione uma das opções de cadastro disponíveis; Preencha os campos com as informações solicitadas; Crie uma senha segura; Confirme os dados pessoais; Feito isto, abra a plataforma com seu login e senha; No menu, clique na opção “Meus Benefícios”; Serão listados todos os benefícios ativos e todos os pedidos realizados; Indique o requerimento que enviou ao INSS e veja a situação do benefício.

Possíveis respostas para o pedido do benefício:

Habilitado, quando o pedido ainda está sendo analisado pelo INSS;

Deferido, quando o benefício foi aprovado e será concedido;

Indeferido, quando o benefício foi analisado e negado ao segurado.

Serviços disponíveis no Meu INSS

Acompanhamento do andamento de benefício e serviços;

Agendamentos e solicitações;

Alterar local ou forma de pagamento;

Cadastrar ou renovar procuração ou representante legal;

Calendário de Pagamento;

Carta de Concessão;

Certidão de tempo de contribuição;

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);

Declaração de Benefício do INSS;

Declaração de Contribuinte Individual (DRSCI);

Emitir Guia de Pagamentos (GPS);

Encontrar uma Agência;

Enviar documentos digitalizados;

Extrato de Contribuição CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais);

Extrato de empréstimos consignados;

Extrato de pagamento de benefícios;

Extrato do imposto de renda;

Prova de Vida Digital;

Recurso e revisão;

Resultado de Benefício por Incapacidade;

Simulador de aposentadoria;

Solicitar pagamento de benefício não recebido;

Verificar Autenticidade de Documentos.

