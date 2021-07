Microsoft revela falhas no Windows e pede a usuários que atualizem sistema

A Microsoft está pedindo aos usuários do Windows que façam imediatamente uma atualização depois que especialistas de segurança encontraram uma vulnerabilidade no sistema operacional que possibilita o acesso de hackers ao computador. Segundo a CNN, a falha de segurança, conhecida como PrintNightmare (pesadelo da impressão em português), afeta o serviço Windows Print Spooler, responsável pela comunicação com as impressoras.