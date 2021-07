Minerva Foods anuncia empregos pelo país; veja cargos

Minerva Foods abre NOVAS oportunidades de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuação pelo país. São mais de 20 vagas disponíveis, com chances exclusivas para Estágios. Confira todas as informações e como se candidatar!

Minerva Foods abre vagas de emprego para colaboradores de diversas áreas

A Minerva Foods divulgou mais de 20 oportunidades de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diferentes funções em todo o país. Ainda, além do salário de acordo com o cargo, a empresa oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, refeitório, vale alimentação e vale transporte. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Líder do Abate – Rolim de Moura;

Analista de Gerenciamento de Reclamações Sr – Barretos;

Estágio RH – Barretos;

Especialista em Desenvolvimento Organizacional – Barretos;

Supervisor de Vendas – Poços de Caldas;

Supervisor Regional de Vendas AS (Auto Serviço) – Região de Piracicaba, Limeira, Rio Claro ou Campinas – SP;

Analista de Logística Sr – Barretos;

Analista Administrativo Pl – São Paulo;

Especialista de Logística (Indústria) – Barretos;

Mecânico – Rolim de Moura;

Instrumentista – Rolim de Moura;

Faqueiro Abate e Desossa – Rolim de Moura;

Magarefe – Rolim de Moura;

Engenheiro de Manutenção (PCM) – Barretos;

Analista de Logística (BI) – Barretos;

Analista de Logística (Malhas) – Barretos;

Líder de Embarque – Campinas;

Assistente de Transportes;

Especialista de Logística (Auditoria) – Barretos;

Analista de Sustentabilidade Sr Projetos Athenas Foods – Barretos;

Coordenador de Contas – São Paulo;

Gerente Técnico Confinamento – Barretos.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Minerva Foods, é necessário acessar o link de participação, clicando aqui, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

