Ministério Público investiga se Thyane, mulher de Safadão, furou a fila da vacina

Nesta quinta-feira (8), Wesley Safadão registrou nas redes sociais o momento em que ele e a esposa, Thyane Dantas, receberam a vacina contra Covid-19. No entanto, a vacinação de Thyane será investigada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), já que ela não faz parte da faixa etária que estava sendo vacinada, além de não ter agendamento. A informação é do G1 Ceará.

Além de Thyane, Safadão também será investigado por ter se vacinado em local diferente do agendado por escolha do imunizante que queria receber. Com 32 anos, o cantor estava confirmado na lista da prefeitura de Fortaleza nesta quinta no Salão Taíba, do Centro de Eventos do Ceará. Porém, porém ele recebeu a vacina no North Shopping Jockey.