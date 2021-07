Ministro do STF nega pedido de liberdade e DJ Ivis segue preso

Uma decisão divulgada nesta quinta-feira (29) do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes manteve o DJ Ivis preso. O ministro rejeitou um novo pedido de liberdade para o cantor, detido por agressões contra sua ex-mulher Pamella Holanda.

Na última semana, o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já havia negado um pedido similar feito pela defesa do DJ Ivis.

“Em suma, concluo que se trata de habeas corpus ajuizado em evidente supressão de instância, não autorizado pelo paciente [DJ Ivis] e destituído dos elementos mínimos que permitam sequer saber se os fundamentos do decreto prisional indicados na petição inicial coincidem com as informações constantes do processo”, escreveu.