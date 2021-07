Mirassol-SP 0 x 3 Paraná-PR – Tricolor volta a vencer e se afasta da zona de rebaixamento da Série C

Mirassol, SP, 10 (AFI) – Em uma das partidas que movimentou a sétima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste sábado (10), o Mirassol-SP não conseguiu voltar a vencer e segue estacionado na parte intermediária da tabela do Grupo B. Mesmo jogando em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, o time paulista acabou derrotado pelo Paraná-PR, pelo placar de 3 a 0. Ebere, Reis e Guarapuava fizeram os gols que tiraram de vez o clube visitante da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Paraná chegou aos sete pontos e abriu dois de vantagem do São José-RS, que tem cinco e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Mirassol conheceu a terceira derrota seguida e nesse meio tempo, despencou na tabela. Também com sete pontos, o time paulista aparece na sexta colocação.

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa, o Mirassol começou com mais posse de bola, tomando as rédeas do duelo nos primeiros minutos e criando as melhores chances de tirar o zero do placar. A melhor delas aconteceu aos 26 minutos, quando Mateus Anderson recebeu um lançamento longo e ficou cara a cara com o goleiro, que conseguiu fechar o ângulo e fazer uma grande defesa.

Apesar disso, a resposta do Paraná veio em forma de gol. Aos 33 minutos, depois de um cruzamento na área, o goleiro Matheus Aurélio acabou afastando mal e a bola sobrou para Erebe que testou para o fundo das redes. Nos minutos finais, o Mirassol foi para cima em busca do empate, mas sem sucesso. Por isso, o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória do time visitante pelo placar de 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Mirassol seguiu tentando reagir para chegar ao empate, mas foi o Paraná que voltou a balançar às redes. Logo aos 11 minutos, Gustavo França lançou Reis dentro da área, que na primeira tentativa tentou de cabeça, mas parou na defes do goleiro adversário. No rebote, o atacante só completou para o gol vazio. Porém logo após o segundo gol, o time visitante teve o atacante Gustavo França expulso depois de acertar um chute no volante Daniel.

Mesmo com um jogador a menos, o Paraná não desanimou e fechou a vitória aos 25 minutos, ao marcar o terceiro gol. Depois de um cruzamento na área, Guarapuava apareceu livre para empurrar para o fundo das redes. A partir daí, os visitantes se fecharam na defesa para segurar a vitória e praticamente não deixaram o adversário reagir. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória por 3 a 0.

Mirassol acabou derrotado pelo Paraná em casa

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (17), o Mirassol recebe o Criciúma, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 15h. Já no domingo (18), o Paraná encara o Novorizontino, no Estádio Durival Britto, às 20h.