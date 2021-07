Mirassol-SP 2 x 0 Criciúma-SC – Leão se reabilita na Série C e complica Tigre na briga pela liderança

Mirassol, SP, 17 (AFI) – Enfim, após três derrotas seguidas, o Mirassol conseguiu se reabilitar para subir na tabela do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Na manhã deste sábado (17), em jogo válido pela oitava rodada, o time paulista recebeu e venceu o Criciúma-SC, pelo placar de 2 a 0, no Estádio José Maria de Campos Maia. Depois de ver o adversário perder um pênalti, Rafael Silva – também em uma penalidade – e Guilherme Paraíba – de cabeça – fizeram os gols da vitória.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos dez pontos ganhos e se distanciou da zona de rebaixamento. Já o Criciúma, que estava invicto até a sexta rodada, conheceu a sua segunda derrota seguida, mas por enquanto segue dentro do G4 com 14 pontos ganhos. Em oito jogos são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com muita correria e as duas equipes procurando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, a primeira chance real só foi acontecer aos 30 minutos de jogo, quando Dudu Figueiredo arriscou um chute de fora da área, obrigando o goleiro Edson Mardden a se esticar inteiro para fazer a defesa e evitar o que seria o primeiro gol do Criciúma.

Minutos depois, aos 39, o camisa 1 do Mirassol teve que trabalhar mais uma vez. Helder invadiu a área e foi derrubado por Jeferson. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Luiz Paulo foi pra a cobrança e parou na defesa de Edson Mardden. Já nos acréscimos, o Mirassol conseguiu responder em um chute cruzado de Rafael Silva, que Giovani completou para o gol, mas a zaga afastou em cima da linha.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Mirassol conseguiu equilibrar o duelo e criou as melhores chances do inicio do segundo tempo. Aos 18 minutos, Neto Moura cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e sobrou para Mateus Anderson, que estava no segundo pau. Ele dominou e chutou forte, mas, o goleiro estava atento e conseguiu agarrar a bola, mesmo a queima roupa.

Depois de tanto tentar, o time paulista conseguiu abrir o placar. Aos 21 minutos, após um cruzamento na área, a bola foi na mão de Fellipe Mateus e o árbitro marcou pênalti, desta vez para o Mirassol. Rafael Silva bateu no canto oposto do goleiro, que nada pode fazer. A partir daí, os donos da casa se fecharam na defesa e em mais uma bola parada deu números finais a partida. Aos 41, Lucas Silva cobrou escanteio e Guilherme Paraíba subiu mais alto que os zagueiros para fazer 2 a 0 no placar.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da nona rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Na sexta-feira (23), o Criciúma faz um clássico contra o Figueirense, no Estádio Heriberto Hulse, às 16h. Já no sábado (24), o Mirassol visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 17h.