Mirassol-SP x Criciúma-SC – Após perder invencibilidade, Tigre tenta voltar para liderança da Série C

Mirassol, SP, 16 (AFI) – Depois de ficar invicto por seis rodadas, o Criciúma-SC conheceu a sua primeira derrota na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C e também acabou perdendo a liderança do Grupo B. Focado na reabilitação para voltar para a primeira colocação, o Tigre visita o Mirassol, neste sábado (17), às 11h, no Estádio José Maria de Campos Maia.

Atualmente com 14 pontos ganhos, o Criciúma é segundo colocado da chave, ficando atrás do Ypiranga-RS, que tem 16. Já o Mirassol vive uma situação totalmente diferente na tabela. Vindo de três derrotas seguidas e sem vencer há quatro jogos, o time paulista é oitavo colocado com sete pontos e tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

MIRASSOL

Para o duelo, o técnico Eduardo Baptista poderá contar com seis novos jogadores que foram contratados pelo Mirassol nesta semana: o goleiro Edson Mardden, o zagueiro Luisão, o meia Everton Heleno e os atacantes Matheuzinho, Murilo Oliveira e Luiz Fernando. Destes, apenas o defensor e o meio-campista devem começar jogando. Já o restante será opção para o segundo tempo.

Já o lateral-direito Jeferson, que cumpriu suspensão na rodada passada pela expulsão diante do São José-RS deve voltar ao time titular e retornará na vaga que foi de Samuel Santos. No mais, a base do time deve ser a mesma que vem atuando nas últimas rodadas.

CRICIÚMA

Sem sequer voltar para Santa Catarina, já que seguiu treinando no interior paulista durante esta semana desde a derrota para o Botafogo-SP – primeiro em Ribeirão Preto e depois em São José do Rio Preto – o técnico Paulo Baier deve manter a mesma base do Criciúma. A única baixa segue sendo volante Arilson, que sequer viajou com o elenco. Já o atacante Silvinho, que foi repatriado nesta semana, só deve atuar na próxima rodada.

“Agora todos os jogos de seis pontos. A gente sabe que ganhando a gente se firma mais em cima e em caso de derrota, pode dificultar de alguma forma a classificação, então temos que ficar ligados. Já que sabemos da qualidades do Mirassol, por isso o jogo promete ser bastante disputado. De qualquer forma, nosso foco é a vitória para seguir lá em cima”, avaliou o meia Fellipe Mateus.