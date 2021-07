Mirassol x Paraná – Times se encontram em momentos parecidos na Série C

Mirassol, SP, 9 (AFI) – Neste sábado, às 15h, Mirassol e Paraná irão se encontrar pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Campos Mais e apesar da distância na tabela, os times vivem momentos parecidos.

O time da casa está com sete pontos e ocupa a sexta colocação, enquanto o Paraná é o vice-lanterna com apenas quatro pontos. Ambas as equipes estão no Grupo B e vem de derrota na última rodada.

BAIXA DEFINITIVA EM MIRASSOL

No meio da semana, o time perdeu um dos melhores jogadores. Trata-se do atacante Fabrício Daniel, que foi para o América-MG. O jogador foi um dos artilheiros no Brasileirão Série D e no Paulistão. Ele encerra sua passagem com 15 gols em 38 jogos.

MUDANÇAS

Após perda de rendimento, Eduardo Baptista prevê algumas mudanças na equipe.

“Estamos incomodados com os resultados. Às vezes nem tanto com a maneira de jogar, temos jogado bem em vários momentos dos jogos, mas oscilamos e precisamos corrigir. E para isso temos que testar algumas situações, procurar achar soluções, sem, é claro, mexer drasticamente na equipe, o que atrapalharia muito. Mas algumas pontuais eu vejo necessárias e vou testar durante a semana”, disse o treinador.

Apesar disso, o treinador não informou quais serão as mudanças que fará na equipe.

DESFALQUE

Expulso na última rodada, na derrota para o São José, o zagueiro Jefferson foi expulso e irá cumprir suspensão automática

NOVIDADE NO MEIO PARANISTA

Nesta semana, o clube anunciou a chegada do volante Janderson, de 27 anos. O jogador treinou e viajou com o time, ou seja, já está à disposição para entrar em campo.