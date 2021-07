Mistério desvendado: Camilla De Lucas revela trabalho que fará na Globo

A atração tem previsão de estreia para agosto de 2021. “Recebi o convite para integrar o convite do The Masked Singer. Estarei pelos corredores, compartilhando os bastidores do programa”, disse em entrevista ao ‘Se Joga’ neste sábado (17).

Os participantes do Big Brother Brasil deste ano tiveram grandes oportunidades com a emissora pós reality. Juliette e Carol Conká ganharam documentários na Globoplay, Gil do Vigor integrou o time do ‘Mais Você’ e João Luiz fará parte do ‘Entrevosta’, programa educativo do canal Futura.