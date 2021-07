Misto-quente francês? Aprenda a fazer o Croque Monsieur do Masterchef

O clássico francês croque monsieur, o que pode até ser comparado com o misto-quente brasileiro (com as devidas proporções, claro), foi o prato escolhido para a prova eliminatória do episódio desta terça (27) do MasterChef 2021,

O “misto-quente chique” foi o prato do desafio final que acabou eliminando Juliana Nardeli, mas garantiu vagas para Isabella Scherer, Amanda, Kelyn e José Sérgio, este último escolhido como o melhor da rodada.

Confira a receita do Croque Monsieur, dada pela Nestlé :

Ingredientes:

– Molho Branco

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de Leite Líquido

1 colher (chá) de sal

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de pimenta-do-reino preta

1 copo de Requeijão

– Croque Monsieur

12 fatias de pão de forma sem casca

1 colher (sopa) de manteiga

6 fatias de presunto

6 fatias de queijo mozarela

50 g de queijo tipo suíço ralado (gruyere ou ementhal)

50 g de queijo mozarela ralado

Modo de preparo

– Molho Branco

Em uma panela aqueça a manteiga, junte a farinha de trigo e misture bem até dourar levemente.

Junte o Leite aos poucos, misturando bem e deixe ferver, sem parar de mexer, por cerca de 2 minutos (ou até engrossar).

Desligue o fogo, coloque o sal, a noz moscada, a pimenta do reino,. e o Requeijão Cremoso e misture bem. Reserve.

Croque Monsieur