Modelo que roubou a faixa no Miss Bumbum revela affair com Gabigol: ‘Fiquei mesmo’

Depois de abandonar uma entrevista com Sérgio Mallandro ao ser questionada sobre um possível affair com Gabigol, a modelo Taty Sindel resolveu falar sobre o assunto. Durante uma entrevista a uma rádio do Rio, diante da insistência do apresentador, a morena entregou: “Fiquei mesmo, mas não quero entrar em detalhes sobre o assunto”.