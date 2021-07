Mogi Shopping anuncia novas vagas de EMPREGO; confira os cargos

No Estado de São Paulo, o Mogi Shopping, localizado na cidade de Mogi das Cruzes/SP, anuncia a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOJAS Cozinheira (o) Maliale Express Vendedor (a) Fuel Auxiliar de cozinha Griletto Vendedor (a) Surfinn Vendedor (a) Arranjos Express Auxiliar de caixa Rivoli Vendedor (a) Tribo do Surf Estoquista Hering Vendedora Puket

Sobre o Mogi Shopping

Inaugurado em 20 de novembro de 1991, localizado no município de Mogi das Cruzes, no bairro do Socorro, uma região privilegiada e em crescente expansão imobiliária, o Mogi Shopping está consolidado por duas décadas de história e desempenha um papel essencial na vida da comunidade mogiana.

De fácil acesso, com entradas pela avenida Narciso Yague Guimarães e Álvaro Pavan, o empreendimento é composto por 200 lojas distribuídas em 34.095 metros, oferecendo variadas opções de compras, serviços e lazer.

Além de contribuir significativamente com a economia local gerando cerca de 3.000 empregos (diretos e indiretos), o Mogi Shopping agrega ao seu espaço uma série de eventos culturais e esportivos que já se tornaram tradicionais. Seu segundo processo de expansão está concluído, trazendo novidades nas áreas de consumo, gastronomia e lazer para toda a população.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Mogi Shopping e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.