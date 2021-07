Monique Evans defende a filha após críticas sobre fertilização: ‘Parem de enlouquecê-la’

Monique Evans usou seu perfil nas redes sociais para defender a filha, Bárbara Evans, após críticas envolvendo uma biopsia que a campeã de A Fazenda 6 irá fazer em seu processo de fertilização in vitro. Através dos Stories do Instagram, a apresentadora ainda fez uma apelo para os internautas.

“Tem muita gente falando mal porque não sabe o que está acontecendo sobre ela pegar esses embriões e fazer o DNA deles pra ver se não têm câncer. As pessoas não estão entendendo, mas é o seguinte: É um problema genético da minha família, que também existe do lado do marido dela”, começou Monique.

E seguiu destacando que o cuidado de Bárbara é em decorrência do histórico familiar. “Se hoje em dia existe essa possibilidade de se fazer o exame, por que não fazer o exame, gente? É uma coisa que não entendo. Você vai poder escolher o que não tem isso no DNA, essas células cancerígenas. É pensando no futuro do bebê.”

Por fim, a loira pediu que as pessoas respeitassem o momento delicado que a herdeira está passando. “Parem de enlouquecer a Bárbara, porque ela está numa fase de cuidados, de muitos hormônios, ela está supersensível, sentindo dores, foram três ciclos. Ela não está numa época de falar mal de nada. Às vezes fazem por raiva, por implicar, porque não gostam dela, mas é uma pessoinha que está correndo atrás de ter um bebê e quer fazer tudo de melhor para esse bebê”, pontuou.