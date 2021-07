Moradores de Salvador vão pagar meia entrada na Casa do Carnaval e mais espaços

Moradores de Salvador vão ter o benefício de pagar meia entrada em quatro espaços culturais da prefeitura da cidade: Casa do Carnaval da Bahia, na Praça da Sé; espaços Carybé de Artes e Pierre Verger da Fotografia Baiana, nos fortes São Diogo e Santa Maria, respectivamente, e Casa do Rio Vermelho – Memorial Jorge Amado e Zélia Gattai, no Rio Vermelho.