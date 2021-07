Morre aos 90 anos Nelson Millaro, o Vovô TikToker

Morreu, aos 90 anos de idade, Nleson Miolaro, mais conhecido como Vovô Tiktoker. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital após sofrer uma queda no banheiro a fraturar o fêmur.

Foto: Reprodução/Instagram



O anúncio foi dado nesta quinta-feira (15) através da página do Instagram do perfil que ele dividia com a sua esposa, Nair Donadelli. O perfil tem mais de 2 milhões de seguidores.

“Chegou o momento o qual não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia. É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: “Vovô TikTok”. ?????? É assim que lembraremos de você, sorrindo, feliz e sempre cantarolando!”.

Nelson e a esposa se tornaram um fênomeno nas redes sociais, principalmente no TikTok (onde tem 7,1 milhões de seguidores), através de vídeos de dublagem e fdanças animadas. “Como não entendemos muito de internet, são nossos netos que ajudam”, contou dona Nair em uma entrevista passado ao UOL, onde ela também detalhou que a ideia partiu de dois dos seus netos.