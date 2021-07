Morreu neste domingo (4), o filho do humorista Chico Anysio, o produtor musical e DJ Cícero Chaves, de apenas 39 anos. Segundo a revista Quem, que contatou parentes do DJ, a causa da morte segue desconhecida, mas pode ter sido ocasionada por um infarto ou aneurisma.

Cícero foi fruto do casamento de Chico Anysio com Regina Chaves, ex integrante do grupo As Frenéticas, sucesso dos anos 70. Por parte de pai, o DJ tem mais seis irmãos, dentre eles o ator e humorista Bruno Mazzeo.