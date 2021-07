Morre participante do Masterchef 2020, vítima da covid-19

Faleceu neste domingo (4) a participante do Masterchef 2020 Cecília Ramos, conhecida como Cissa Pretinha. Cecília estava hospitalizada com covid-19 há mais de um mês, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença.

A informação foi confirmada pelo marido de Cecília, Francisco Pires. “Família e amigos, com muita tristeza informo que na data de hoje veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga […] Que Deus abençoe grandemente cada um”, escreveu em postagem no Instagram.

Cecília participou do episódio de estreia do Masterchef do ano passado e virou meme nas redes sociais. Muito simpática, segundo os internautas ela fez um prato “inspirado na covid”, pois todos os alimentos estavam afastados. “Triste que os jurados não entenderam o conceito desse prato da Cecília fada, que respeita o distanciamento até na comida”, brincou um internauta.

Além do marido, com quem é casada desde 2016, Cecília deixa também o filho, Emmanuel Victor.