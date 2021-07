Moto Club-MA 1 x 0 4 de Julho-PI – Com gol de falta de Ted Love, Moto Club se recupera e chega ao G4

O Moto Club-MA se recuperou na Série D do Campeonato Brasileiro. Com um gol de falta de Ted Love, o time maranhense venceu o 4 de Julho-Pi por 1 a 0, na tarde deste sábado. A partida foi disputada no estádio Nhozinho Santos e válida pela nona rodada do Grupo 2.

Ted Love já atuou no 4 de Julho. O Moto Club tinha perdido na rodada passada para o Paragominas e com a vitória chegou ao G4, está na quarta colocação, com 12 pontos.

O 4 de Julho, que teve a série de três vitórias seguidas interrompida, permanece na liderança, com 17 pontos.

O JOGO

Jogo começou movimentado e logo aos três minutos, o time da casa criou a primeira chance. Diego Renan bateu falta com perigo e bola bateu na rede pelo lado de fora.Moto Club chegou novamente aos nove. Danúbio toca para Wallace, que bate de fora da área para a defesa de Jailson.

Aos 15 minutos, o Moto Club chegou novamente, com Ted Love, mas a bola subiu muito. Aos 27 do primeiro tempo, o 4 de julho perdeu Zé Artur contundido. Ítalo Pica-Pau entrou no seu lugar.

E foi Ítalo Pica-Pau quem criou a primeira chance do 4 de Julho no jogo aos 30 minutos. Chico Bala lançou o atacante no contra-ataque, mas o atacante tocou fraco na saída do goleiro e deu tempo da defesa do Moto Club se recuperar.

Por causa do calor, o jogo caiu de intensidade no final do primeiro tempo.

ETAPA FINAL

O Moto Club buscou o gol desde o início. Aos sete minutos, Ted Love cruzou para Wanderson, que cabeceou firme para quase abrir o marcador.

O time maranhense finalmente conseguiu abrir marcador aos 27 minutos. Ted Love cobrou falta com perfeição no ângulo e fez um golaço para tirar o zero do placar.

O jogo caiu um pouco de produção no final. Aos 50, o 4 de Julho quase empatou. Jânio mandou para o gol e Wanderson salvou o Moto Club.



PRÓXIMOS JOGOS

Pela décima rodada da Série D, o 4 de Julho encara o Guarany de Sobral-CE no sábado (7). No mesmo dia, o Moto Club, joga fora de casa contra o Imperatriz-MA, no Frei Epifânio.