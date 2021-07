Moto Club-MA 1 x 1 e Imperatriz-MA – Em clássico sem emoções, times não saem do empate

São Luis, MA, 04 (AFI) – No clássico Norte-Sul, Moto Club e Imperatriz empataram em 1 a 1 em partida realizada na tarde deste domingo (04). A partida aconteceu no estádio Nhozinho Santos, em São Luis.

Os gols foram anotados com Cleitinho, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Romário, escorou um cruzamento empatando a partida aos 41 da etapa final (houve uma polêmica em torno da possibilidade de gol contra de Wanderson). O empate deixou o Moto no G4, com seis pontos, em quarto lugar, e o Imperatriz terminou na quinta colocação, com os mesmos seis pontos.

CENAS LAMENTÁVEIS

Um dos destaques foi a expulsão, ainda no primeiro tempo, de Balotelli, do Imperatriz, e Ted Love, do Moto, que se estranharam, se agrediram e terminaram deixando o gramado.

Próximos jogos

No próximo jogo, o Moto Club enfrenta o 4 de Julho-PI, no próximo sábado (10). A partida começa às 16h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. No mesmo dia, o Imperatriz recebe o Guarany de Sobral-CE, no estádio Frei Epifânio.