Motoboy sofre ataque de porco ao fazer entregas; veja vídeo

O motoboy Willian de Souza Rodrigues, de 43 anos, foi derrubado e mordido por um porco no Jardim do Bonsucesso em Franca (SP). O caso aconteceu no último domingo (18). O entregador ficou ferido e precisou levar 14 pontos na região das nádegas. As informações são do portal G1 Ribeirão e Franca.

Apesar de Willian ter tentando se proteger com a bolsa que levava nas costas, após cair da moto, o porco avançou em sua direção e o mordeu. Veja o vídeo:

Em entrevista ao G1, o motoboy relatou que o proprietário do animal garantiu que arcaria com todas as despesas em decorrência do ataque,

“Nunca aconteceu comigo, nunca passei por isso. É uma situação muito triste e constrangedora. As pessoas que estavam passando no local estavam filmando e rindo, dando risada, ninguém parou para me ajudar. Se ele [porco] morde na minha garganta, eu ia sangrar até a morte”, desabafou William.