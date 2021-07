Motorista de Dj Ivis confirma que agressões entre o casal eram rotina, diz colunista

Um áudio do motorista de Dj Ivis, Charles Barbosa de Oliveira, foi divulgado nesta segunda-feira (10) pela coluna de Léo Dias. O relato é basicamente sobre as constantes agressões entre Pamella Holanda e o Dj. Vale ainda ressaltar que o motorista é o mesmo homem que aparece nas imagens de agressão divulgadas neste último domingo (11).

Em parte do áudio, ele confirma as constantes agressões entre o casal e a intensidade das brigas.

“Uma coisa que eu digo a você sem medo de errar e o que eu vou falar quando for chamado lá. Se não fosse primeiramente Deus e eu, de fevereiro para cá alguém já tinha morrido. Isso eu digo a você sem medo de errar. E aquela confusão ali não começou ali não, começou dentro do quarto”, contou em áudio divulgado pela coluna de Léo Dias.

O funcionário fala ainda sobre a aparição dele no vídeo e o comportamento que ele tinha diante da violência. “Eu me lembro de tudo, sei de tudo. E muita coisa ali eu me meti. Se não…Só que agora é fácil o cara apontar, criticar, dizer que eu nunca fiz nada, que eu fui omisso. Beleza, fui omisso. Vou responder pela minha omissão. Não tem muito o que eu fazer não. E das vezes que eu me meti ?! E tesoura que eu tomei?! E faca que eu tomei?! E objeto que eu não deixei jogar um no outro. Ninguém vê isso. Agora já foi.”, contou Charles.