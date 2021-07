Motorista de veículo que matou dois motociclistas tem prisão decretada pela Justiça

O bancário que conduzia um Jeep Renegade pela contramão da Avenida Fernandes Lima, nessa sexta-feira (23), teve pedido de prisão preventiva decretada, na tarde deste sábado (24). A decisão foi do juiz Rodolfo Osório Gatto. O bancário foi conduzido ao Sistema Prisional, no bairro da Cidade Universitária, na parte alta de Maceió. O acidente matou…

O bancário que conduzia um Jeep Renegade pela contramão da Avenida Fernandes Lima, nessa sexta-feira (23), teve pedido de prisão preventiva decretada, na tarde deste sábado (24).

A decisão foi do juiz Rodolfo Osório Gatto. O bancário foi conduzido ao Sistema Prisional, no bairro da Cidade Universitária, na parte alta de Maceió.

O acidente matou duas homens e deixou uma mulher ferida. Esta segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra.