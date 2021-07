Motorista embriagado provoca acidente ao dirigir na contramão na F. Lima; um morto e dois feridos

Um motorista foi detido na manhã desta sexta-feira (23) após ser acusado de provocar um acidente que deixou duas pessoas feridas e uma morto em um trecho da Avenida Fernandes Lima, próximo ao prédio do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com informações repassadas à imprensa por testemunhas, o condutor do Jeep Renegade estraria…

De acordo com informações repassadas à imprensa por testemunhas, o condutor do Jeep Renegade estraria transitando pela contramão, no sentido Tabuleiro/Centro, e atingido as duas motos, matando o funcionário de uma empresa de segurança e deixando um casal gravemente ferido.

Ainda segundo os relatos, o motorista saiu de um posto de combustíveis, pegou a contramão e atingiu as vítimas. Agentes da SMTT isolaram a via para atendimento às vítimas.

O condutor, que estaria sob efeito de álcool, foi detido por seguranças da corte de contas. Sua identidade não foi repassada à imprensa. Equipes do Samu estão no local prestando os primeiros socorros às vítimas, que também não foram identificadas.

Devido à colisão, o trânsito está bastante congestionado no prolongamento da avenida, um dos principais corredores de transporte da capital alagoana.