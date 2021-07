MRV oferece 10 mil bolsas em cursos online de tecnologia; há chance de contratação

A construtora MRV está oferecendo 10 mil bolsas em cursos online de tecnologia com o intenção de formar novos profissionais da área. A empres atem como objetivo contratar parte dos alunos para vagas presenciais e home office.

O projeto irá oferecer uma formação na linguagem de JavaScript, muito usada na programação de sites, além das outras tecnologias como Hooks e Redux.

A iniciativa, denominada MRV Front End SPA Developer, é uma espécie de aprendizado intensivo em que as pessoas podem se candidatar para aprenderem do 0.

As inscrições podem ser realizadas através do site do projeto.