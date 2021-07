Mulher agride fiscais do Detran após filho ser reprovado na prova; veja vídeos

Uma mulher perdeu a paciência após o filho ser reprovado na prova prática do Detran, para retirar a carteira de motorista. Ela agrediu verbalmente os fiscais do órgãos e chegou a arrancar parte da tenda em que eles estavam sentados. O caso aconteceu em Campo Grande, no Rio de Janeiro. As informações são do GQ Brasil, da globo.com.