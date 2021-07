Mulher bêbada acerta bomba de combustível em alta velocidade; veja vídeo

Uma mulher que diriga bêbada bateu em uma bomba de gasolina e iniciou um incêndio. O incidente aconteceu na cidade norte-americana de Ceres na Califórnia. Segundo a polícia, a jovem estava com os filhos no carro – duas crianças, uma de quatro e outra de cinco anos.

Pelo vídeo gravado por um circuito interno do posto de gasolina, é possível ver que o carro que ela dirigia atravessa a via em alta velocidade e termina na bomba. Por sorte, o impacto faz com que o carro decole antes de iniciar um pequeno incêndio.